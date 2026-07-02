مؤشر الأسهم السعودية يرتفع 56.98 نقطة

البلاد (الرياض)

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) على ارتفاع بلغ 56.98 نقطة، مستقراً عند مستوى 10856.90 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 294 مليون سهم، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، سجّلت فيها أسهم 176 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 83 شركة.وتصدّرت أسهم شركات المركز الكندي الطبي، وأمانة للتأمين، وبان، وثمار، والصناعة الكهربائية، قائمة الأكثر ارتفاعاً، في حين جاءت أسهم شركات نسيج، والمصافي، والكابلات السعودية، والشرقية للتنمية، ووفرة، الأكثر انخفاضاً، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.72% و10%. وعلى صعيد النشاط، تصدّرت أسهم شركات أمريكانا، ودرب السعودية، وبان، والصناعات الكهربائية، وصادرات، قائمة الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما احتلّت أسهم شركات رسن، والأسماك، والراجحي، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، المراتب الأولى من حيث قيمة التداول. في المقابل، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) منخفضاً بمقدار 138.70 نقطة، ليستقر عند مستوى 22912.40 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبكمية أسهم تجاوزت 3.8 مليون سهم.