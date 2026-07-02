قرعة “أبطال آسيا للسيدات” تضع النصر في مجموعة قوية

اكتملت ملامح الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا للسيدات 2026-2027، بعدما أُجريت مراسم القرعة يوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتم توزيع الأندية الـ24 المشاركة – بزيادة خمسة أندية مقارنة بالموسم الماضي – على ست مجموعات، على أن تُقام منافسات الدور التمهيدي خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس 2026.

وسينضم متصدرو المجموعات الست إلى الأندية الستة المتأهلة مباشرة، وهي: حاملة اللقب نايغوهيانغ (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)، إلى جانب الفرق الخمسة الأعلى تصنيفاً، وهي ملبورن سيتي (أستراليا)، هواتشيون (جمهورية كوريا)، إيناك كوبي ليونيسا (اليابان)، بكين جينغتان (الصين)، وهوتشي منه سيتي (فيتنام).

وتضم المجموعة الأولى، التي يستضيفها نادي صباح الماليزي، أندية إيست بنغال الهندي، وروفرز من غوام، وراجشاهي ستارز من بنغلادش، بينما يستضيف إلبيريس من قرغيزستان منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً كايا إيلويلو الفلبيني، وتي اس ال من هونغ كونغ الصين، وفنوم بينه كراون الكمبودي.

أما المجموعة الثالثة، فتشهد تنافس بنات الإمارات، وناساف الأوزبكي المضيف، وماستر من لاوس، وكلية رويال ثيمبو من بوتان على بطاقة التأهل الوحيدة، في حين تضم المجموعة الرابعة كلية آيجان سكولارز التايلاندي المضيف، و25 نيسان من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وخاراتساي المنغولي، وساموزيه من تيمور الشرقية.

وفي المجموعة الخامسة، يواجه سسكا دوشانبي الطاجيكي المضيف تحدي أندية بام خاتون الإيراني، والاتحاد الأردني، والنصر السعودي، بينما تضم المجموعة السادسة نيو تايبيه سيتي هانغ يوان من الصين تايبيه، وآياوادي المضيف من ميانمار، وجورونغ السنغافوري، ونو ليميتس اللبناني.

وستقام منافسات دور المجموعات أيضاً بنظام التجمع خلال الفترة من 1 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، على أن تُجرى قرعة دور المجموعات يوم 3 أسبتمبر.

القرعة

– المجموعة الأولى: ايست بنغال (الهند)، صباح (ماليزيا – المضيف)، روفرز (غوام)، راجشاهي ستارز (بنغلادش)

– المجموعة الثانية: كايا ايلويلو (الفلبين)، تي اس ال (هونغ كونغ الصين)، فنوم بينه كراون (كمبوديا)، إلبيرس (قرغيزستان – المضيف)

– المجموعة الثالثة: بنات (الإمارات)، ناساف (أوزبكستان – المضيف)، ماستر (لاوس)، كلية رويال ثيمبو (بوتان)

– المجموعة الرابعة: كلية آيجان سكولارز (تايلاند)، 25 نيسان (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)، خاراتساي (منغوليا)، ساموزيه (تيمور الشرقية)

– المجموعة الخامسة: بام خاتون (إيران)، الاتحاد (الأردن)، النصر (السعودية)، سسكا دوشانبي (طاجيكستان – المضيف)

– المجموعة السادسة: نيو تايبيه سيتي هانغ يوان (الصين تايبيه)، اياوادي (ميانمار – المضيف)، جورونغ (سنغافورة)، نو ليميتس (لبنان)