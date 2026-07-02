عمومية ساخنة للاتحاد السعودي 8 يوليو

وجّه مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم دعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي يوم الأربعاء 8 يوليو، عبر تقنية الاتصال المرئي، للتصويت على عدد من التعديلات المرتبطة بالنظام الأساسي ولائحة الانتخابات، في خطوة تهدف إلى تهيئة المرحلة الانتقالية قبل انتخاب مجلس إدارة جديد. ويأتي هذا الاجتماع ضمن إجراءات تنظيمية تمهيدية لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث من المقرر أن تتضمن الجلسة التصويت على تعديلات هيكلية وتنظيمية تتعلق بآليات العمل الانتخابي وتوزيع الصلاحيات. ومن المنتظر أن يعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل استقالته رسميًا خلال الاجتماع، على أن يواصل المجلس الحالي إدارة شؤون الاتحاد بشكل مؤقت إلى حين انتخاب مجلس جديد وتولي مهامه بشكل كامل، بما يضمن استمرارية العمل الإداري دون فراغ. ويتضمن جدول الأعمال إجراءات إدارية وتنظيمية تشمل اعتماد جدول الأعمال، والتحقق من اكتمال النصاب، وتعيين مراقبين مستقلين، إلى جانب مراجعة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه. كما تتضمن التعديلات المقترحة إضافة مادة انتقالية تنظم عملية انتقال السلطة في حال عدم استكمال المجلس الحالي مدته، بحيث تُفعّل الانتخابات مباشرة وفق جدول زمني تشرف عليه لجنة الانتخابات، لضمان انسيابية المرحلة الانتقالية. وشملت التعديلات كذلك زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 12 عضوًا بدلًا من 11، بما يتيح توسعًا في التمثيل داخل المجلس الجديد، إلى جانب تعديلات أخرى تهدف إلى تحديث النظام الأساسي وتوحيد مواده مع اللوائح المعتمدة حديثًا. ويأتي هذا التحرك في أعقاب إعلان المسحل في وقت سابق عدم استمراره في منصبه، بعد خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات في كأس العالم 2026، ما فتح الباب أمام مرحلة إعادة هيكلة شاملة للاتحاد السعودي لكرة القدم.