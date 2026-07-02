سقطرى تستقبل 7500 طن من الديزل عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

البلاد (سقطرى)
استقبلت محافظة أرخبيل سقطرى 7500 طن من مادة الديزل، مقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك استعدادًا لموسم الرياح، وضمانًا لاستمرارية تشغيل محطات توليد الكهرباء والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية في سقطرى.
ويأتي الدعم لتغطية احتياجات محطات الكهرباء في سقطرى خلال الأشهر المقبلة، بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للسكان، وللتخفيف من التحديات التي تفرضها الظروف المناخية والموسمية على الجزيرة والتي تستمر قرابة أربعة أشهر.
وجاء تزويد محطات الكهرباء في سقطرى بالوقود اللازم لتشغيلها، امتدادًا لدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الطاقة في أنحاء اليمن، والذي يشمل تغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، بما يعزز استقرار الخدمة واستمرارية تشغيلها، ويدعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم عددًا من منح المشتقات النفطية، للإسهام في استدامة الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرات المؤسسات اليمنية، ودعم التعافي الاقتصادي والتنمية في اليمن، شملت منحة بقيمة 180 مليون دولار عام 2018، ومنحة بقيمة 422 مليون دولار عام 2021، ومنحة بقيمة 200 مليون دولار عام 2022، إضافة إلى المنحة الحالية لعام 2026م.
استقبلت محافظة أرخبيل سقطرى 7500 طن من مادة الديزل، مقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك استعدادًا لموسم الرياح، وضمانًا لاستمرارية تشغيل محطات توليد الكهرباء والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية في سقطرى.
ويأتي الدعم لتغطية احتياجات محطات الكهرباء في سقطرى خلال الأشهر المقبلة، بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للسكان، وللتخفيف من التحديات التي تفرضها الظروف المناخية والموسمية على الجزيرة والتي تستمر قرابة أربعة أشهر.
وجاء تزويد محطات الكهرباء في سقطرى بالوقود اللازم لتشغيلها، امتدادًا لدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الطاقة في أنحاء اليمن، والذي يشمل تغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، بما يعزز استقرار الخدمة واستمرارية تشغيلها، ويدعم القطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم عددًا من منح المشتقات النفطية، للإسهام في استدامة الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرات المؤسسات اليمنية، ودعم التعافي الاقتصادي والتنمية في اليمن، شملت منحة بقيمة 180 مليون دولار عام 2018، ومنحة بقيمة 422 مليون دولار عام 2021، ومنحة بقيمة 200 مليون دولار عام 2022، إضافة إلى المنحة الحالية لعام 2026م.