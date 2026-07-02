رسميًا.. جدة تنضم لـ “مبادرة جودة الحياة” العالمية

البلاد (جدة)

انضمّت أمانة محافظة جدة رسميًا إلى “مبادرة جودة الحياة” العالمية (Quality of Life Initiative)، التي يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بدعم من مركز برنامج جودة الحياة في المملكة، بهدف قياس وتحسين جودة حياة السكان وتعزيز السياسات الحضرية المستدامة في المدينة.