رسميًا.. جدة تنضم لـ “مبادرة جودة الحياة” العالمية

انضمّت أمانة محافظة جدة رسميًا إلى “مبادرة جودة الحياة” العالمية (Quality of Life Initiative)، التي يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بدعم من مركز برنامج جودة الحياة في المملكة، بهدف قياس وتحسين جودة حياة السكان وتعزيز السياسات الحضرية المستدامة في المدينة.
وتسعى الأمانة من خلال المبادرة إلى تعزيز التكامل مع الجهات المعنية لتحسين البيئة المعيشية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف أحياء جدة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما دعت أمانة جدة السكان من مواطنين ومقيمين إلى المشاركة في استبيان رقمي مخصص لرصد تجاربهم اليومية وقياس مستوى الأمان وتوفر الخدمات وجودتها، إضافة إلى تقييم ارتباطهم بالمجتمع، دعمًا لجهود تطوير جودة الحياة في المدينة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م