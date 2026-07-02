بريمونتادا مثيرة.. بلجيكا تقلب الطاولة على السنغال وتتأهل لثمن نهائي المونديال

قلب المنتخب البلجيكي تأخره بهدفين إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2 على نظيره السنغالي، في مواجهة درامية ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في دور الـ16 بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.

دخل المنتخب السنغالي المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 24 عبر حبيب ديارا، قبل أن يعزز إسماعيلا سار التقدم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 51، ليضع “أسود التيرانجا” على أعتاب التأهل.

وبينما بدت المباراة في طريقها إلى انتصار سنغالي، انتفض المنتخب البلجيكي في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، حيث قلص روميلو لوكاكو الفارق في الدقيقة 86، قبل أن يدرك يوري تيليمانس التعادل في الدقيقة 89، ليفرض اللجوء إلى الأشواط الإضافية.