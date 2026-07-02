بريمونتادا مثيرة.. بلجيكا تقلب الطاولة على السنغال وتتأهل لثمن نهائي المونديال

قلب المنتخب البلجيكي تأخره بهدفين إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2 على نظيره السنغالي، في مواجهة درامية ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في دور الـ16 بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.
دخل المنتخب السنغالي المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 24 عبر حبيب ديارا، قبل أن يعزز إسماعيلا سار التقدم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 51، ليضع “أسود التيرانجا” على أعتاب التأهل.
وبينما بدت المباراة في طريقها إلى انتصار سنغالي، انتفض المنتخب البلجيكي في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، حيث قلص روميلو لوكاكو الفارق في الدقيقة 86، قبل أن يدرك يوري تيليمانس التعادل في الدقيقة 89، ليفرض اللجوء إلى الأشواط الإضافية.
واستمرت الإثارة خلال الوقت الإضافي، قبل أن يحصل المنتخب البلجيكي على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، انبرى لها يوري تيليمانس بنجاح، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلجيكا، ليمنح منتخب بلاده فوزًا قاتلًا وتأهلًا مستحقًا إلى ثمن نهائي المونديال.
بهذه الريمونتادا المثيرة، ودع المنتخب السنغالي البطولة رغم تقديمه مباراة قوية واقترابه من تحقيق إنجاز كبير، بينما واصل المنتخب البلجيكي مشواره في كأس العالم 2026 بعد عودة استثنائية ستظل من أبرز لحظات البطولة.
بهذا الانتصار، تأهل منتخب بلجيكا إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك، فيما ودع منتخب السنغال منافسات البطولة.
حبيب ديارا يسجل الهدف الأول لصالح السنغال في الدقيقة 24#بلجيكا 0 × 1 #السنغال#صحيفة_البلاد | #بلجيكا_السنغال | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/QariDEsifP
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 1, 2026
إسماعيلا سار يمنح المنتخب السنغالي الهدف الثاني في الدقيقة 50#بلجيكا 0 × 2 #السنغال#صحيفة_البلاد | #بلجيكا_السنغال | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/CJP402nzaZ
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 1, 2026
روميلو لوكاكو يقلص الفارق لبلجيكا في الدقائق الأخيرة#بلجيكا 1 × 2 #السنغال#صحيفة_البلاد | #بلجيكا_السنغال | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/2fi1EzU3By
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 1, 2026
في أقل من 3 دقائق .. يوري تيليمانس يدرك التعادل لمنتخب بلجيكا ويُشعل المواجهة#بلجيكا 2 × 2 #السنغال#صحيفة_البلاد | #بلجيكا_السنغال | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/0dje5C1Rn6
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 1, 2026
بلجيكا تقلب الطاولة على السنغال بريمونتادا مثيرة من ركلة جزاء في الوقت القاتل #بلجيكا 3 × 2 #السنغال#صحيفة_البلاد | #بلجيكا_السنغال | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/rwA7ISqeDS
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 1, 2026