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بريمونتادا مثيرة.. بلجيكا تقلب الطاولة على السنغال وتتأهل لثمن نهائي المونديال
الرياضة

بريمونتادا مثيرة.. بلجيكا تقلب الطاولة على السنغال وتتأهل لثمن نهائي المونديال

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1448 هـ       2 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (جدة)

قلب المنتخب البلجيكي تأخره بهدفين إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2 على نظيره السنغالي، في مواجهة درامية ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في دور الـ16 بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.

دخل المنتخب السنغالي المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 24 عبر حبيب ديارا، قبل أن يعزز إسماعيلا سار التقدم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 51، ليضع “أسود التيرانجا” على أعتاب التأهل.

وبينما بدت المباراة في طريقها إلى انتصار سنغالي، انتفض المنتخب البلجيكي في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، حيث قلص روميلو لوكاكو الفارق في الدقيقة 86، قبل أن يدرك يوري تيليمانس التعادل في الدقيقة 89، ليفرض اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

واستمرت الإثارة خلال الوقت الإضافي، قبل أن يحصل المنتخب البلجيكي على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، انبرى لها يوري تيليمانس بنجاح، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلجيكا، ليمنح منتخب بلاده فوزًا قاتلًا وتأهلًا مستحقًا إلى ثمن نهائي المونديال.

بهذه الريمونتادا المثيرة، ودع المنتخب السنغالي البطولة رغم تقديمه مباراة قوية واقترابه من تحقيق إنجاز كبير، بينما واصل المنتخب البلجيكي مشواره في كأس العالم 2026 بعد عودة استثنائية ستظل من أبرز لحظات البطولة.

بهذا الانتصار، تأهل منتخب بلجيكا إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك، فيما ودع منتخب السنغال منافسات البطولة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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