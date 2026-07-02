الهلال يتحرك للتعاقد مع مدافع نابولي

كشفت تقارير إيطالية، عن وجود تحركات مبكرة من جانب إدارة نادي الهلال في سوق الانتقالات الصيفية، بهدف تدعيم صفوف “الزعيم” وتلبية الاحتياجات الفنية التي حددها المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي.

وأكدت التقارير، أن إدارة نادي الهلال فتحت خطوط الاتصال مع مسؤولي نادي نابولي الإيطالي، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع المدافع الهولندي “سام بيوكيما” خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويمتلك المدافع الهولندي سيرة ذاتية متطورة، حيث تدرج واكتسب خبراته عبر أندية “غو أهيد إيغلز”، و”ألكمار”، و”بولونيا”، قبل أن يحط الرحال في نابولي.

وخلال موسم 2025-2026، برهن بيوكيما على جودته العالية بمشاركته في 24 مباراة في “الكالتشيو”، بدأ 18 منها كلاعب أساسي، ليثبت أنه قطعة أساسية لا غنى عنها في تشكيلة فريقه.