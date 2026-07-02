الرياضة

الهلال يتحرك للتعاقد مع مدافع نابولي

صحيفة البلادaccess_time17 / محرم / 1448 هـ       2 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

كشفت تقارير إيطالية، عن وجود تحركات مبكرة من جانب إدارة نادي الهلال في سوق الانتقالات الصيفية، بهدف تدعيم صفوف “الزعيم” وتلبية الاحتياجات الفنية التي حددها المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي.

وأكدت التقارير، أن إدارة نادي الهلال فتحت خطوط الاتصال مع مسؤولي نادي نابولي الإيطالي، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع المدافع الهولندي “سام بيوكيما” خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويمتلك المدافع الهولندي سيرة ذاتية متطورة، حيث تدرج واكتسب خبراته عبر أندية “غو أهيد إيغلز”، و”ألكمار”، و”بولونيا”، قبل أن يحط الرحال في نابولي.

وخلال موسم 2025-2026، برهن بيوكيما على جودته العالية بمشاركته في 24 مباراة في “الكالتشيو”، بدأ 18 منها كلاعب أساسي، ليثبت أنه قطعة أساسية لا غنى عنها في تشكيلة فريقه.

 

نادي الهلال السعودينابولي
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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