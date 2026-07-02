النفط يهبط لأدنى مستوى منذ مارس

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ مارس، مع هبوط الخام الأمريكي 1.15% إلى 67.79 دولارًا للبرميل عقب انتهاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في الدوحة، والتي عززت التفاؤل بشأن الإمدادات.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.38 دولار أو 1.89% إلى 71.57 دولارًا للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتًا أو 1.32% إلى 68.58 دولارًا للبرميل مسجلين أدنى مستويات في أكثر من أربعة أشهر.

جاء التراجع مدفوعًا بتقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران حول الملاحة في مضيق هرمز ووقف إطلاق النار، إضافة إلى انخفاض المخزونات الأمريكية 3.8 مليون برميل إلى 408.4 مليون برميل.

كما خفّض المحللون توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 بعد خسائر فصلية كبيرة لبرنت والخام الأمريكي، فيما يدرس تحالف أوبك+ زيادة جديدة في الإنتاج خلال اجتماعه المقبل، ما قد يضغط على الأسعار أكثر.

وفي سياق متصل استقر الدولار الخميس مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية، فيما ظل الين تحت ضغط شديد بعد هبوطه إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا، ما أثار توقعات بتدخل ياباني محتمل لدعم العملة.

وسجل مؤشر الدولار تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.02% إلى 101.38، بينما تشير توقعات الاقتصاديين إلى إضافة 110 آلاف وظيفة في يونيو مع بقاء البطالة عند 4.3%، وفي العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.2% إلى نحو 59.9 ألف دولار، وتراجع إيثر 0.7% إلى 1,605 دولارات.

وتداول اليورو عند 1.138 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3279 دولار، فيما هبط الين إلى 162.84 يناً للدولار، في أدنى مستوى منذ أربعة عقود، وسط ترقب لاحتمال تدخل طوكيو قبيل عطلة أمريكية قد تزيد تأثير أي خطوة. كما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6885 دولار، واستقر النيوزيلندي عند 0.5672 دولار.

في السياق ذاته، ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الخميس)، إذ ساهمت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع وانخفاض أسعار النفط في تهدئة المخاوف بشأن التضخم، في الوقت ‌الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4065.51 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ ⁠23 يونيو في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.1 % إلى 4078.20 دولار للأوقية.

وانتعش الذهب بعدما سجل أدنى مستوى له في أكثر من 7 أشهر ليغلق على ارتفاع عند 4029.89 دولار أمس الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 98000 وظيفة في يونيو حزيران، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين البالغة 118000 وظيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ⁠ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 % إلى 60.20 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.3 % إلى 1613 دولارا، وصعد البلاديوم 1.5 % إلى 1228.18 دولار.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون في الوقت الراهن بنسبة 64 % تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وتصدر ⁠بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، وقد تشكل توقعات لمسار الفائدة في المركزي الأمريكي.