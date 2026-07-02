المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” يعقد ورشة لتعزيز الالتزام لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة

الرياض (الرياض)
نظم المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، ممثلًا بإدارة شركات خدمات كفاءة الطاقة، ورشة عمل افتراضية بعنوان: “تعزيز الالتزام لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة”؛ استهدفت مقدمي خدمات كفاءة الطاقة المرخصين، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، ورفع جودة الخدمات وكفاءة الأداء.
وهدفت الورشة إلى تعريف مقدمي خدمات كفاءة الطاقة المرخصين بالالتزامات والمتطلبات التنظيمية المعتمدة، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط خدمات كفاءة الطاقة، إلى جانب توضيح الإجراءات والآليات اللازمة للالتزام بالمتطلبات النظامية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الأداء في القطاع، فضلًا عن تعزيز التواصل والشراكة بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومقدمي خدمات كفاءة الطاقة.
وتضمنت الورشة استعراض لائحة ترخيص مقدمي خدمات كفاءة الطاقة ومتطلبات الالتزام المرتبطة بها، وشرح الآليات التطبيقية لتنفيذ متطلبات الالتزام ومتابعتها، واستعراض الجداول الزمنية والالتزامات الدورية الواجب على المرخصين استيفاؤها، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات التنظيمية لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة.
وناقشت الورشة أبرز التحديات المتعلقة بالالتزام ومتطلبات الامتثال، والإجابة على استفسارات المشاركين، وتوضيح الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز الالتزام، والارتقاء بجودة خدمات كفاءة الطاقة، ورفع كفاءة أداء القطاع.
نظم المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، ممثلًا بإدارة شركات خدمات كفاءة الطاقة، ورشة عمل افتراضية بعنوان: “تعزيز الالتزام لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة”؛ استهدفت مقدمي خدمات كفاءة الطاقة المرخصين، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، ورفع جودة الخدمات وكفاءة الأداء.
وهدفت الورشة إلى تعريف مقدمي خدمات كفاءة الطاقة المرخصين بالالتزامات والمتطلبات التنظيمية المعتمدة، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط خدمات كفاءة الطاقة، إلى جانب توضيح الإجراءات والآليات اللازمة للالتزام بالمتطلبات النظامية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الأداء في القطاع، فضلًا عن تعزيز التواصل والشراكة بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومقدمي خدمات كفاءة الطاقة.
وتضمنت الورشة استعراض لائحة ترخيص مقدمي خدمات كفاءة الطاقة ومتطلبات الالتزام المرتبطة بها، وشرح الآليات التطبيقية لتنفيذ متطلبات الالتزام ومتابعتها، واستعراض الجداول الزمنية والالتزامات الدورية الواجب على المرخصين استيفاؤها، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات التنظيمية لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة.
وناقشت الورشة أبرز التحديات المتعلقة بالالتزام ومتطلبات الامتثال، والإجابة على استفسارات المشاركين، وتوضيح الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز الالتزام، والارتقاء بجودة خدمات كفاءة الطاقة، ورفع كفاءة أداء القطاع.