الاتحادان السعودي والباكستاني للكريكت يوقّعان مذكرة لتطوير ملعب كريكت بمدينة جدة

البلاد (جدة)
وقّع الاتحاد السعودي للكريكت ومجلس الكريكت الباكستاني في الرياض أمس، مذكرة تفاهم إستراتيجية لتطوير ملعب كريكت في مدينة جدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن محمد آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكريكت، ووزير الداخلية ومكافحة المخدرات في جمهورية باكستان الإسلامية ورئيس مجلس الكريكت الباكستاني محسن نقوي.
وتهدف المذكرة إلى تطوير البنية التحتية لرياضة الكريكت في المملكة، من خلال إنشاء ملعب حديث وفق المعايير الدولية، إلى جانب التعاون في تبادل الخبرات الفنية، والتخطيط للمرافق، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية، بما يعزز جاهزية المملكة لاستضافة البطولات والمنافسات الدولية، ويدعم نمو اللعبة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد الأمير سعود بن مشعل بن محمد أن الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء مستقبل مستدام لرياضة الكريكت في المملكة، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكات الدولية والاستثمار في القطاع الرياضي، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويرسخ مكانة المملكة وجهةً لاستضافة أبرز منافسات الكريكت العالمية.
من جانبه، أوضح محسن نقوي أن الاتفاقية تعكس عمق التعاون بين الجانبين، وتمثل أساسًا لشراكة طويلة الأمد تسهم في تطوير رياضة الكريكت، وتبادل الخبرات، وتهيئة بيئة متكاملة لاستضافة البطولات الدولية، بما يعزز حضور اللعبة في المملكة ويحقق فوائد مشتركة للبلدين.
وتهدف المذكرة إلى تطوير البنية التحتية لرياضة الكريكت في المملكة، من خلال إنشاء ملعب حديث وفق المعايير الدولية، إلى جانب التعاون في تبادل الخبرات الفنية، والتخطيط للمرافق، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية، بما يعزز جاهزية المملكة لاستضافة البطولات والمنافسات الدولية، ويدعم نمو اللعبة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد الأمير سعود بن مشعل بن محمد أن الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء مستقبل مستدام لرياضة الكريكت في المملكة، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكات الدولية والاستثمار في القطاع الرياضي، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويرسخ مكانة المملكة وجهةً لاستضافة أبرز منافسات الكريكت العالمية.
من جانبه، أوضح محسن نقوي أن الاتفاقية تعكس عمق التعاون بين الجانبين، وتمثل أساسًا لشراكة طويلة الأمد تسهم في تطوير رياضة الكريكت، وتبادل الخبرات، وتهيئة بيئة متكاملة لاستضافة البطولات الدولية، بما يعزز حضور اللعبة في المملكة ويحقق فوائد مشتركة للبلدين.