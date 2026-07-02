أمانة الشرقية تواصل تطوير المشاريع الاستثمارية لتعزيز الحراك التنموي وجودة الحياة

البلاد (الدمام)

تواصل المشاريع الاستثمارية التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص تقدمها نحو مراحل من الإنجاز، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحراك التنموي في مدن المنطقة، واستقطاب المشاريع النوعية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، ورفع جودة الحياة، وتطوير المشهد الحضري.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل بن سعيد الزهراني، أن مشروع “العثيم سيركل” في مدينة الخبر، هو أحد أبرز المشاريع الاستثمارية متعددة الاستخدامات، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 92%، ليقترب بذلك من مرحلة التشغيل الفعلي، ويشكّل إضافة نوعية للوجهات التجارية والترفيهية في المنطقة.

وأشار بأن المشروع يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 34,524 مترا مربعا، فيما تصل المساحة البنائية إلى155,300 متر مربع، بإجمالي مساحات تأجيرية تبلغ 68,200 متر مربع، ما يعكس حجمه الاستثماري، ودوره المتوقع في دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة، ويضم المشروع مركزا تجاريا حديثا بمساحة تأجيرية تبلغ43,900 متر مربع، إلى جانب مكاتب عمل عصرية بمساحة 24,300 متر مربع، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المحلات التجارية التي توفر بيئة متكاملة للأعمال والتسوق.

وأضاف الزهراني، بأن المشروع يشتمل على مرافق ترفيهية تمتد على مساحة 10,133 مترا مربعا، ومنطقة مخصصة للمطاعم والمقاهي بمساحة 18,307 أمتار مربعة، بما يرسّخ مفهوم الوجهات المتكاملة التي تجمع بين التسوق والترفيه والضيافة، وتلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، ويأتي مشروع “العثيم سيركل” ضمن توجه أمانة المنطقة الشرقية نحو تطوير مشاريع استثمارية نوعية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ورفع جودة الحياة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واختتم الزهراني، بالتأكيد على أن الأمانة تواصل جهودها في حصر الفرص الاستثمارية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، وطرحها أمام المستثمرين، مع العمل على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتسهيل رحلة المستثمر، وتطوير الإجراءات، بما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية، ويدعم الاستفادة المثلى من الأصول البلدية، ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.