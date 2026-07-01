51 ألف أسرة سعودية تحصل على مسكنها الأول منذ بداية 2026

أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن 51,072 أسرة سعودية حصلت على مسكنها الأول، وذلك منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر مايو المنصرم؛ وتأتي هذه الإنجازات ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم، وتقديم حلول سكنية وتمويلية متنوعة للمستحقين في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الأسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني خلال الفترة ذاتها بلغ 38,471 أسرة سعودية، مما يؤكد استمرار وتيرة التمكين السكني وتسريع إجراءات التملك عبر منظومة متكاملة من البرامج والحلول التمويلية.

وبينت الوزارة أن إجمالي العقود المدعومة للمستفيدين، منذ إطلاق برنامج “سكني” في عام 2017 وحتى نهاية مايو 2026، وصل إلى 1.04 مليون عقد للأسر السعودية في مختلف مناطق المملكة؛ واستحوذت منطقة الرياض على الحصة الأعلى من هذه العقود، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية، وجازان.

وتؤكد الوزارة أن جهودها تتجاوز تمكين الأسر من تملك المسكن؛ إذ تمتد لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة توفر جودة الحياة، وتسهم في بناء بيئات عمرانية حيوية ومستدامة تلبي احتياجات السكان وتواكب تطلعاتهم المستقبلية، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.