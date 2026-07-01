واصل دوره في قيادة مشروعات التحول الاقتصادي.. صندوق الاستثمارات يحقق 449 مليار ريال في 2025 بنمو 9%

البلاد (الرياض)

حقق صندوق الاستثمارات العامة نمواً في إيراداته بنسبة 9% خلال عام 2025، لترتفع إلى 449 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح 65.1 مليار ريال، والربح التشغيلي 77.9 مليار ريال.

وأظهرت النتائج المالية نمو إجمالي أصول الصندوق بنسبة 5% لتبلغ 4.54 تريليون ريال، مع احتفاظه بسيولة نقدية تتجاوز 350 مليار ريال، بما يعزز قدرته على مواصلة تنفيذ استثماراته ومشروعاته الاستراتيجية.

وواصل الصندوق دوره في قيادة مشروعات التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، عبر التوسع في قطاعات واعدة، في مقدمتها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم مشروعات «إكسبو 2030» و«القدية» و«آمالا».

كما واصل الصندوق تطوير أدوات التمويل الأخضر، وتعزيز الشراكات الاستثمارية العالمية، ودعم نمو القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية ورفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

وتعكس هذه النتائج استمرار نمو محفظة الصندوق، وتعزز مركزه المالي، بما يدعم مستهدفاته الاستثمارية ودوره المحوري في تمويل المشروعات الكبرى وبناء قطاعات اقتصادية جديدة، ضمن مستهدفات رؤية 2030.