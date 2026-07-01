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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1448 هـ       1 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (مكة المكرمة)
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- تشرّف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة أمس (الثلاثاء)، بغسل الكعبة المشرفة.
وفور وصول سموّه، قام بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد وأجود أنواع العود، وذلك بتدليك جدار الكعبة من الداخل بقطع القماش المبللة بالمخلوط، الذي تحضّره في وقت مبكر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. عقب ذلك، طاف سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة حول الكعبة ثم أدَّى ركعتي الطواف. وشارك سموّه في غسل الكعبة المشرفة، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة، وسدنة بيت الله الحرام.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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