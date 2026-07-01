إرتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس مرتفعًا بمقدار (7.77) نقاط، ليصل إلى مستوى (10799.92) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.5) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (305) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (164) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (88) شركة.

الذهب يواجه أكبر انخفاض شهري

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة أمس لتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ أكتوبر 2008، مع تراجع تأثير ضبابية الأوضاع الجيوسياسية وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية للحد من التضخم المرتفع. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5% ليصل إلى 3956.92 دولارًا للأوقية (الأونصة)، مسجلًا خسارة 12.7% منذ بداية الشهر، في ما سيكون رابع انخفاض شهري على ‌التوالي.

ملتقى الأسواق المالية

كشفت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية ومجموعة تداول السعودية، إطلاق ملتقى الأسواق المالية «سيليكت» – البحر الأحمر، وهي النسخة الأولى من الملتقى المخصصة للاستدامة، وذلك خلال مراسم خاصة لقرع الجرس في برج تداول بالرياض، بحضور نخبة من المسؤولين في قطاعات أسواق المال والاستدامة والشركات.

وسيجمع «سيليكت» – البحر الأحمر، الذي تنظمه مجموعة تداول السعودية بالشراكة مع سوق الكربون الطوعي.