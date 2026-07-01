مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للجولف والجامعة الملكية المغربية

محمد الجليحي (الرياض)

وقع الاتحاد السعودي للجولف مذكرة تفاهم مع الجامعة الملكية المغربية للجولف، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، بما يسهم في تطوير رياضة الجولف في المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، ودعم النمو المستدام للعبة على مختلف المستويات.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب الاتحاد السعودي للجولف نوح علي رضا، المدير التنفيذي للاتحاد، فيما وقعها من الجانب المغربي السيد عبد اللطيف إدمحمة، الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للجولف، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار تعاون شامل يدعم تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات، وتنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة، وتعزيز القدرات الفنية والتشغيلية في مجالات تطوير اللاعبين، والمنتخبات الوطنية، وتطوير الملاعب، وعلم الزراعة، والتحكيم، والتعليم، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة وتشغيل البطولات.

وتتضمن الاتفاقية عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية، من أبرزها تنظيم المعسكرات التدريبية المشتركة للمنتخبات الوطنية واللاعبين الناشئين، وتبادل فرص الاستضافة الموسمية للاعبين، بما يتيح للاعبي البلدين الاستفادة من الظروف التدريبية المختلفة على مدار العام.

كما تشمل المذكرة التعاون في تطوير ملاعب الجولف وهندسة وتصميم الملاعب، وتبادل الخبرات في مجال صيانة الملاعب والإدارة المستدامة للمسطحات الخضراء، إلى جانب إتاحة فرص تدريبية للكوادر السعودية في مركز التميز بمدينة الرباط، الذي يعد أحد أبرز المراكز المتخصصة في هذا المجال.

وتتوسع مجالات التعاون لتشمل برامج تدريب وتطوير مساعدي لاعبي الجولف (Caddies)، وبرامج التحكيم وتعليم القواعد وتقييم الملاعب، إضافة إلى تبادل الكوادر الفنية والإدارية والتشغيلية، وتنظيم ورش عمل مشتركة في مجالات تشغيل البطولات وتجهيز المواقع والتنسيق الإعلامي.

كما ستستفيد المملكة العربية السعودية من التجربة المغربية الرائدة في تطوير الناشئين، من خلال الاطلاع على نموذج الدمج بين الرياضة والتعليم المطبق بالشراكة مع الجهات التعليمية والرياضية في المملكة المغربية، بما يدعم جهود الاتحاد السعودي للجولف في تطوير مسارات اكتشاف وصقل المواهب الوطنية.

وبهذه المناسبة، قال نوح علي رضا، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف: “تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي في رياضة الجولف والاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات المتراكمة لدى الجانبين. ونعتز بالشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للجولف التي تمتلك نموذجاً متميزاً في تطوير اللاعبين والكوادر الفنية وإدارة المنشآت الرياضية.”

وأضاف:” نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير برامج مشتركة تسهم في رفع مستوى الأداء الفني، وتعزيز فرص تبادل المعرفة والخبرات، ودعم مسارات تطوير المواهب في البلدين، بما يحقق أهدافنا المشتركة في تنمية رياضة الجولف وترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.”

وشهدت مراسم التوقيع حضور عبير الجهني، نائب الرئيس لمكتب الاتحاد السعودي للجولف، إلى جانب عدد من مسؤولي الجامعة الملكية المغربية للجولف، من بينهم السيد كريم كَسّوس المستشار الرياضي للرئيس، والسيد محمد العراقي المدير العام.

وتعكس هذه المذكرة التزام الاتحاد السعودي للجولف بتوسيع شراكاته الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية الرائدة، بما يسهم في تطوير منظومة الجولف، وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي.