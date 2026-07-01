مبابي يشعل الصراع التاريخي مع ميسي

قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي منتخب بلاده إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعدما سجل ثنائية زيّن بها ثلاثية “الديوك” في شباك السويد في المباراة التي جرت بينهما، الثلاثاء، لحساب دور الـ 32 ليضرب الفرنسيون موعدًا مع منتخب باراغواي الذي فجّر كبرى المفاجآت وأطاح بالمنتخب الألماني.

وكتب مبابي بهذه الثنائية تاريخًا جديدًا باسمه في كأس العالم، حيث أصبح أكثر لاعبٍ تسجيلًا للأهداف في تاريخ الأدوار الإقصائية لكأس العالم برصيد 10 أهداف، متخطيًا الأسطورة البرازيلي رونالدو واللاعب ليونيداس “8 أهداف لكل منهما”.

وبات مبابي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل “هدفين أو أكثر” في 3 مباريات مختلفة خلال نسخة واحدة ولنسختين مختلفتين “مونديال 2022 ومونديال 2026”.

ورفع مبابي رصيده الإجمالي إلى 18 هدفًا في تاريخ كأس العالم، ليتخطى رسميًا الهداف الألماني ميروسلاف كلوزه “16 هدفًا”، وينفرد بالمركز الثاني تاريخيًا خلف المتصدر ليونيل ميسي “19 هدفًا”.

وأصبح مبابي مزاحمًا لـ “ميسي” في صدارة هدافي كأس العالم الحالية ولكل منهما 5 أهداف علمًا بأن ميسي ستكون لديه الفرصة للانفراد مجددًا بالصدارة عندما يلتقي منتخب الأرجنتين مع كرواتيا لحساب نصف النهائي.