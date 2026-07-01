كتاب “عبدالعزيز آل سعود.. سيرة بطل ومولد مملكة” ضمن مبادرة “الملك عبدالعزيز بعيون معاصريه

البلاد (الرياض)
نشرت دارة الملك عبدالعزيز ملخصًا صوتيًا لكتاب “عبدالعزيز آل سعود.. سيرة بطل ومولد مملكة” للمؤلف بنوا ميشان، وذلك ضمن مبادرة “الملك عبدالعزيز بعيون معاصريه”؛ بهدف تقديم أبرز المؤلفات التي تناولت سيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، ومرحلة توحيد المملكة العربية السعودية من خلال شهادات معاصريه ورؤاهم.
يأتي نشر الملخص الصوتي امتدادًا لجهود الدارة في تبسيط المصادر التاريخية، وإتاحتها عبر الوسائط الرقمية، بما يعزز الوصول إلى المعرفة التاريخية ويشجع مختلف فئات المجتمع على الاطلاع على المؤلفات التي وثقت سيرة الملك عبدالعزيز ومرحلة بناء الدولة السعودية الحديثة.
نشرت دارة الملك عبدالعزيز ملخصًا صوتيًا لكتاب “عبدالعزيز آل سعود.. سيرة بطل ومولد مملكة” للمؤلف بنوا ميشان، وذلك ضمن مبادرة “الملك عبدالعزيز بعيون معاصريه”؛ بهدف تقديم أبرز المؤلفات التي تناولت سيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، ومرحلة توحيد المملكة العربية السعودية من خلال شهادات معاصريه ورؤاهم.
يأتي نشر الملخص الصوتي امتدادًا لجهود الدارة في تبسيط المصادر التاريخية، وإتاحتها عبر الوسائط الرقمية، بما يعزز الوصول إلى المعرفة التاريخية ويشجع مختلف فئات المجتمع على الاطلاع على المؤلفات التي وثقت سيرة الملك عبدالعزيز ومرحلة بناء الدولة السعودية الحديثة.
ويُعد الكتاب من أوائل المؤلفات الغربية التي تناولت سيرة الملك عبدالعزيز بعد وفاته، إذ صدر لأول مرة باللغة الفرنسية عام 1955م، مقدمًا قراءة تاريخية لمسيرة استعادة الرياض وتوحيد المملكة، وبناء الدولة السعودية الحديثة، إلى جانب إبراز شخصيته -رحمه الله- القيادية ورؤيته السياسية.
كما يستعرض الكتاب التحولات التي شهدتها الدولة السعودية في سنواتها الأولى، وما تحقق خلالها من إنجازات سياسية وإدارية أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الإضافة ضمن سلسلة الملخصات الصوتية التي تقدمها الدارة في إطار مبادرة “الملك عبدالعزيز بعيون معاصريه”، التي تتيح مجموعة من أبرز المؤلفات التي وثقت سيرته ومرحلة توحيد المملكة؛ بهدف تقريب المصادر التاريخية إلى الجمهور، وتقديمها بأسلوب معرفي معاصر.
وأوضحت الدارة أن الملخص الصوتي متاح عبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب، داعيةً المهتمين بالتاريخ والثقافة إلى الاستماع إليه، والاستفادة من محتوى المبادرة الذي يعرّف بأبرز المؤلفات التي وثقت مرحلة التوحيد، وبناء الدولة السعودية الحديثة.
كما يستعرض الكتاب التحولات التي شهدتها الدولة السعودية في سنواتها الأولى، وما تحقق خلالها من إنجازات سياسية وإدارية أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الإضافة ضمن سلسلة الملخصات الصوتية التي تقدمها الدارة في إطار مبادرة “الملك عبدالعزيز بعيون معاصريه”، التي تتيح مجموعة من أبرز المؤلفات التي وثقت سيرته ومرحلة توحيد المملكة؛ بهدف تقريب المصادر التاريخية إلى الجمهور، وتقديمها بأسلوب معرفي معاصر.
وأوضحت الدارة أن الملخص الصوتي متاح عبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب، داعيةً المهتمين بالتاريخ والثقافة إلى الاستماع إليه، والاستفادة من محتوى المبادرة الذي يعرّف بأبرز المؤلفات التي وثقت مرحلة التوحيد، وبناء الدولة السعودية الحديثة.
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