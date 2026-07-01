زار المقر الجديد لـ «SRMG» واستوديوهات «الشرق» .. الدوسري: الرياض عاصمة التأثير والقرار والنمو في المنطقة

البلاد (الرياض)

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن الرياض، تعد عاصمة التأثير والقرار والنمو في المنطقة. جاء ذلك خلال زيارته للاستوديوهات الجديدة المتطورة لـ”شبكة الشرق” في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع، والرئيس التنفيذي للمجموعة جمانا الراشد.

وخلال الزيارة، تجوّل الدوسري في غرفة الأخبار المتكاملة لـ”الشرق بلومبرغ”، والاستوديوهات التلفزيونية، واطلع على عمليات البث التي تجري من المقر الجديد للمجموعة. كما تضمنت زيارته تعرفه إلى القدرات التحريرية والإنتاجية للشبكة.

والتقى أيضاً بالصحفيين والمذيعين والمنتجين والمهندسين والفرق الفنية من مختلف أنحاء الشبكة، مؤكدًا بذلك على الدور المهم الذي تقوم به المجموعة في الابتكار والمساعدة في دعم التطوير المستمر لقطاع الإعلام في المملكة.

وأضاف وزير الإعلام بقوله:” نحن نعيش اليوم لحظة فارقة ومميزة جدًا في مسيرة الإعلام العربي بانطلاق “شبكة الشرق” من الرياض عاصمة التأثير والقرار والنمو في المنطقة. اليوم لا نتحدث عن انتقال جغرافي فحسب، وليس انتقالًا من مدينة إلى مدينة بقدر ما هو إعادة تموضع إستراتيجي إذا صح التعبير إلى المكان، الذي تصاغ فيه قصة المكان؛ سياسيًا واقتصاديًا ورياضيًا وإعلاميًا، وأعني فيها الرياض. اليوم نحن نتحدث عن أن كل وسائل الإعلام وكل المنصات تبحث عن الطريقة المناسبة؛ للوصول إلى مقر الأحداث العالمية”.