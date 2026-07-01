رئيس طاجيكستان يستقبل رئيس مجلس الشورى

واس (دوشنبيه)
استقبل فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجيكستان، في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه اليوم، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية طاجيكستان على رأس وفد من المجلس.
ونقل الدكتور عبدالله آل الشيخ في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته وتمنياتهما لجمهورية طاجيكستان حكومةً وشعبًا دوام الرقي والازدهار, فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.
ونقل الدكتور عبدالله آل الشيخ في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته وتمنياتهما لجمهورية طاجيكستان حكومةً وشعبًا دوام الرقي والازدهار, فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.