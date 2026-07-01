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رئيس طاجيكستان يستقبل رئيس مجلس الشورى

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1448 هـ       1 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

واس (دوشنبيه)
استقبل فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجيكستان، في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه اليوم، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية طاجيكستان على رأس وفد من المجلس.
ونقل الدكتور عبدالله آل الشيخ في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته وتمنياتهما لجمهورية طاجيكستان حكومةً وشعبًا دوام الرقي والازدهار, فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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