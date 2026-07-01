جامعة الملك عبدالعزيز تفتتح مشروع تطوير المزرعة السمكية بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة

البلاد (جدة)

افتتحت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بكلية علوم البحار، مشروع إعادة تأهيل وتطوير المزرعة السمكية بمقر الكلية في أبحر بمدينة جدة، يوم الثلاثاء ١٥ -١-١٤٤٨ الموافق ٣٠ يونيو للعام ٢٠٢٦م، وذلك بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، في خطوة تعكس التكامل بين القطاعين الأكاديمي والحكومي لدعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع المائي في المملكة.

وشهد الافتتاح رعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وبحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، ووكيل الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان بن علي الخطيب ، والوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي بن محمد الشيخي.

وخلال حفل الافتتاح، شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثم استعرض مدير عام الإدارة العامة لتربية الأحياء المائية المهندس فارس بن محمد الغامدي مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين الوزارة والجامعة، وعقب ذلك قام نائب وزير البيئة والمياه والزراعة برفقة الحضور بجولة ميدانية على مرافق مشروع تأهيل وتطوير المزرعة السمكية.

وأوضح عميد كلية علوم البحار الدكتور تركي بن متعب الردادي، أن مشروع إعادة وتأهيل المزرعة السمكية يُعدّ أحد المشاريع النوعية التي تستهدف تطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية في مجال الاستزراع المائي، بما يسهم في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتوطين التقنيات الحديثة، وتعزيز الأمن الغذائي، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وسيوفر المشروع بيئة متقدمة لإجراء الدراسات والأبحاث التطبيقية المرتبطة بالأنواع المحلية الملائمة لبيئة البحر الأحمر، وتطوير أنظمة وتقنيات الاستزراع المائي، إلى جانب دعم برامج التحسين الوراثي ورفع كفاءة إنتاج الأحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية، بما يسهم في تنمية قطاع الثروة السمكية وتعزيز استدامته.

من جانبه، بيّن رئيس قسم الأحياء البحرية الدكتور محمد بن مطلق سرحان ، أن المشروع يمثل منصة تعليمية وتدريبية متخصصة لتأهيل طلاب وطالبات كلية علوم البحار والكوادر الوطنية، من خلال برامج عملية وتطبيقية تسهم في تنمية مهاراتهم ورفع جاهزيتهم لسوق العمل في مجالات الاستزراع المائي والعلوم البحرية.

لافتاً إلى أن هذا المشروع يؤكد أهمية الشراكة بين جامعة الملك عبدالعزيز ووزارة البيئة والمياه والزراعة في دعم الابتكار والبحث العلمي، وبناء منظومة تعليمية وبحثية متقدمة تسهم في تطوير قطاع الاستزراع المائي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز استدامة الموارد البحرية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.