تنتهي بنهاية العام الجاري.. «الموارد البشرية»: تمديد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل

البلاد (الرياض)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها 12 شهرًا، والعمالة التي لم يُصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت 6 أشهر من تاريخ الانضمام للمنشأة، حتى 31 ديسمبر 2026م، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الامتثال لأنظمة العمل، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتمكين المنشآت والعاملين من استكمال الإجراءات النظامية خلال المهلة المحددة. وبينت الوزارة أن تمديد المهلة؛ يأتي لإتاحة فرصة إضافية للمنشآت والعاملين لتصحيح أوضاعهم، وكذلك ما شهدته الفترة الماضية من إقبال على استكمال إجراءات تصحيح الأوضاع وفق الأنظمة، مما عزز رفع مستوى الامتثال في سوق العمل بالمملكة. ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والعاملين إلى المبادرة بتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدةً أن عدم تصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة، سيترتّب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المُقررة.