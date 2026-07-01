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تنتهي بنهاية العام الجاري.. «الموارد البشرية»: تمديد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1448 هـ       1 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها 12 شهرًا، والعمالة التي لم يُصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت 6 أشهر من تاريخ الانضمام للمنشأة، حتى 31 ديسمبر 2026م، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الامتثال لأنظمة العمل، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتمكين المنشآت والعاملين من استكمال الإجراءات النظامية خلال المهلة المحددة. وبينت الوزارة أن تمديد المهلة؛ يأتي لإتاحة فرصة إضافية للمنشآت والعاملين لتصحيح أوضاعهم، وكذلك ما شهدته الفترة الماضية من إقبال على استكمال إجراءات تصحيح الأوضاع وفق الأنظمة، مما عزز رفع مستوى الامتثال في سوق العمل بالمملكة. ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والعاملين إلى المبادرة بتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدةً أن عدم تصحيح الأوضاع خلال المهلة المحددة، سيترتّب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المُقررة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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