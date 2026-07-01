تخصيص 8.7 مليار لبرنامج التقنيات الزراعية الحديثة

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية، منير السهلي، أن حجم التمويل المخصص لبرنامج التقنيات الزراعية الحديثة بلغ حوالي 8.7 مليار ريال منذ إطلاق البرنامج عام 2018م وحتى 2025م، ويمثل 30% من إجمالي التمويل لنفس الفترة، الذي بلغ نحو 29 مليار ريال.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي المقام حاليًا في مدينة جدة، بعنوان “أنظمة غذائية ذكية مائيًا: السياسات والاستثمار والتعاون من أجل زراعة مستدامة ومرنة”، أن إجمالي ما قدمه الصندوق من قروض للمشاريع الزراعية والأفراد منذ تأسيسه تجاوز 78 مليار ريال.

وأوضح أن الصندوق يعمل وفق استراتيجية متكاملة، من خلال تقديم منتجات تمويلية متعددة للمزارعين والمستثمرين، وتمكينه لتبني وتوطين التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يسهم في بناء قطاع زراعي مستدام يعزز منظومة الأمن الغذائي ومراعاة جوانب الأمن المائي.

وأشار إلى أن الصندوق يشجع المشاريع الزراعية على تبني واستخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه والطاقة وتحسين كفاءة عمليات الري.

وأكد السهلي أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا بمشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، كما يعمل على دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في مختلف مراحل التمويل، إلى جانب دعم الشركات الابتكارية الناشئة وتطوير حلول وتقنيات حديثة في مجالات الزراعة الذكية والزراعة العمودية، وفي مجال تقنيات المياه والطاقة، والإنتاج، والزراعة، والغذاء.