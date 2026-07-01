أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” تحديث أسعار إعادة تعبئة غاز البترول السائل اعتبارًا من اليوم (الأربعاء) 1 يوليو 2026، مبينة أن الأسعار الجديدة المعتمدة تشمل ضريبة القيمة المضافة وأجور النقل.

ووفق التحديث الجديد، بلغ سعر إعادة تعبئة الأسطوانة سعة 11 كجم 37 ريالًا، فيما سجلت أسطوانة 5 كجم 16.82 ريالًا، وسعر إعادة تعبئة خزان الغاز لكل لتر 1.69 ريال.

وكانت الشركة أعلنت في يناير الماضي، توحيد أسعار منتج غاز البترول السائل – المستخدم في تعبئة أسطوانات الغاز والخزانات المركزية – في جميع مناطق المملكة، وتضمن التوحيد تحديد سعر تعبئة الأسطوانة سعة 11 كجم بـ (26.23) ريالًا، وسعر تعبئة الأسطوانة سعة 5 كجم بـ 11.93 ريالًا، إضافة إلى تعرفة تعبئة الخزانات المركزية بـ 1.1770 ريال لكل لتر.