بعد تنظيم «ساما».. رصد ورقابة استباقية لـ« المؤسسات المالية»

البلاد (الرياض)

منذ انطلاق العمل بتنظيم البنك المركزي السعودي “ساما” الخاص بالجولات الاستثمارية للمؤسسات المالية غير البنكية، برزت ملامح الإطار التنظيمي الجديد الذي ألزم هذه المؤسسات بإشعار البنك قبل الشروع في أي جولة استثمارية، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة الاستباقية على القطاع المالي، ورصد التغيرات المحتملة في هياكل الملكية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم استقرار السوق ويعزز ثقة المستثمرين.

يأتي هذا التنظيم في وقت يشهد فيه قطاع التقنية المالية والتمويل غير البنكي نمو متسارع، وارتفاع في وتيرة الجولات الاستثمارية، الأمر الذي يستدعي وجود إطار تنظيمي يواكب هذا النمو، ويضمن تنفيذ عمليات التمويل وفق ضوابط واضحة توازن بين جذب الاستثمارات والمحافظة على متانة القطاع المالي، وفق معلومات “الاقتصادية”. الإجراء يمكن الجهات الرقابية من الرصد المبكر لأي تغيرات محتملة في هياكل ملكية المؤسسات المالية غير البنكية، بما يعزز الرقابة الاحترازية، ويتيح تقييم الآثار التنظيمية قبل إتمام أي تغييرات قد تنعكس على استقرار المؤسسة أو القطاع بشكل عام.

كما يسهم التنظيم في التحقق من مدى ملاءمة المستثمرين الجدد المزمع دخولهم في الجولات الاستثمارية، والتأكد من استيفائهم للاشتراطات التنظيمية المعمول بها، بما يضمن استكمال إجراءات الموافقة النظامية عند إتمام الجولة، ويحد من المخاطر المرتبطة بانتقال الملكية أو دخول مستثمرين لا يستوفون المتطلبات النظامية.