المملكة تؤكد دعمها لـ”الأونروا” بوصفها شريانًا أساسيًا لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين

البلاد (نيويورك)
أكدت المملكة العربية السعودية دعمها الراسخ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بوصفها شريانًا أساسيًا لتوفير التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مشددةً على أن دور الوكالة لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه.
جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة لمؤتمر التعهدات لوكالة “الأونروا”.
وأوضح الدكتور الواصل، أن المملكة تُعد من أكبر الداعمين للوكالة، انطلاقًا من إدراكها للدور الحيوي الذي تضطلع به في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مجددًا التزام المملكة الثابت بدعم الأونروا والشعب الفلسطيني.
وحذر من أن استهداف الأونروا يأتي ضمن محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين خارج إطار القانون الدولي، مبينًا أن الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة تهدد قدرتها على أداء مهامها الأساسية، داعيًا إلى سد فجوة التمويل بشكل عاجل لضمان استمرار خدماتها.
وأشار إلى أن المملكة خصصت مساعدات مالية لتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية عبر الأونروا، بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين.
أكدت المملكة العربية السعودية دعمها الراسخ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بوصفها شريانًا أساسيًا لتوفير التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مشددةً على أن دور الوكالة لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه.
جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة لمؤتمر التعهدات لوكالة “الأونروا”.
وأوضح الدكتور الواصل، أن المملكة تُعد من أكبر الداعمين للوكالة، انطلاقًا من إدراكها للدور الحيوي الذي تضطلع به في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مجددًا التزام المملكة الثابت بدعم الأونروا والشعب الفلسطيني.
وحذر من أن استهداف الأونروا يأتي ضمن محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين خارج إطار القانون الدولي، مبينًا أن الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة تهدد قدرتها على أداء مهامها الأساسية، داعيًا إلى سد فجوة التمويل بشكل عاجل لضمان استمرار خدماتها.
وأشار إلى أن المملكة خصصت مساعدات مالية لتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية عبر الأونروا، بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين.