القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.