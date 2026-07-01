القيادة تهنئ الحاكم العام لكندا بذكرى يوم كندا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة لويز أربور الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.