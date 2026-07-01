“العصيمي ” يترأس وفد المملكة في المؤتمر العربي للمؤسسات العقابية

ترأس مدير عام السجون المكلف د. فهد بن مطلق العصيمي وفد المملكة المشارك في المؤتمر السنوي العربي الثالث والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، الذي يعقد لمناقشة التحديات والفرص في تطوير الأنظمة الإصلاحية على مستوى الدول العربية

واستضافت جمهورية مصر العربية فعاليات المؤتمر، بمشاركة واسعة من رؤساء وممثلي المؤسسات العقابية والإصلاحية من مختلف الدول العربية؛ واستعرضت المديرية العامة للسجون خلاله التجربة السعودية الرائدة في هذا المجال

وبينت المديرية العامة للسجون خلال جلسات المؤتمر، تفاصيل البرامج العلاجية والتأهيلية المطبقة للنزلاء، مؤكدة سعي المملكة لتعزيز الصحة النفسية وتقويم السلوكيات؛ ويهدف هذا التوجه إلى رفع فعالية المنظومة الإصلاحية، ويسهم في تحقيق اندماج إيجابي للنزلاء في المجتمع عقب انتهاء فترة عقوبتهم.