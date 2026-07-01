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الأمير سعود بن مشعل يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

صحيفة البلادaccess_time16 / محرم / 1448 هـ       1 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فضيلة الشيخ صالح البشر.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى إيجاز عن آليات تطوير العمل والخدمات القضائية، منوهًا بالتطور الذي شهده القطاع العدلي في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتعزيز دوره في ترسيخ مبادئ العدالة ورفع كفاءة الخدمات وتيسير إجراءات المستفيدين.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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