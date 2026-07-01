الأمير سعود بن مشعل يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فضيلة الشيخ صالح البشر.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى إيجاز عن آليات تطوير العمل والخدمات القضائية، منوهًا بالتطور الذي شهده القطاع العدلي في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتعزيز دوره في ترسيخ مبادئ العدالة ورفع كفاءة الخدمات وتيسير إجراءات المستفيدين.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فضيلة الشيخ صالح البشر.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى إيجاز عن آليات تطوير العمل والخدمات القضائية، منوهًا بالتطور الذي شهده القطاع العدلي في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتعزيز دوره في ترسيخ مبادئ العدالة ورفع كفاءة الخدمات وتيسير إجراءات المستفيدين.