أمير الشرقية ومحافظ الطائف يقدّمان العزاء لأسر شهداء سقوط المروحية

قدّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، العزاء والمواساة لعدد من أسر شهداء حادث سقوط المروحية التابعة لأرامكو السعودية، وذلك خلال زيارته لمجالس العزاء بمحافظة القطيف.

وزار أمير المنطقة الشرقية أسرة الشهيد موسى بن جعفر آل لاشط، وأسرة الشهيد علي بن محمد الأبيض، وأسرة الشهيد حسين بن علي الصفواني.

وقدم الأمير خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء، سائلًا الله أن يتقبلهم بواسع رحمته، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه من إخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة.

وأعرب ذوو الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة الشرقية على تعازيه وصادق مواساته، مؤكدين أن مواساة سموه كان لها أثر بالغ في تخفيف مصابهم، ومحل تقدير من الجميع، سائلين الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.

وفي سياق متصل، أدى محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان اليوم، صلاة الميت على شهيد حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية عبدالله الزلفي.

وعقب الصلاة، نقل محافظ الطائف تعازي ومواساة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل، وتعازي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، إلى ذوي الشهيد، مقدمًا خالص العزاء وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى أن يتقبله وجميع الشهداء بواسع رحمته، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه من إخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

وأدى الصلاة معه عددٌ من المسؤولين، وذوو الشهيد، وجموع من المواطنين، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.