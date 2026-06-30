المحليات

وزير الدفاع ونظيره المالديفي يستعرضان تعزيز استقرار المنطقة

صحيفة البلادaccess_time15 / محرم / 1448 هـ      30 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في جدة، اليوم (الثلاثاء)، وزير الدفاع والخدمة الوطنية بجمهورية المالديف حسن رشيد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الدفاعي بين البلدين، وبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب المالديفي سفير جمهورية المالديف لدى المملكة أحمد سرير، ورئيس أركان قوات الدفاع الوطني اللواء إبراهيم حلمي، وعدد من المسؤولين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *