وزير الدفاع ونظيره المالديفي يستعرضان تعزيز استقرار المنطقة

البلاد (جدة)

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في جدة، اليوم (الثلاثاء)، وزير الدفاع والخدمة الوطنية بجمهورية المالديف حسن رشيد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الدفاعي بين البلدين، وبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب المالديفي سفير جمهورية المالديف لدى المملكة أحمد سرير، ورئيس أركان قوات الدفاع الوطني اللواء إبراهيم حلمي، وعدد من المسؤولين.