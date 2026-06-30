وزير الداخلية الكويتي يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

البلاد (الكويت)
استقبل الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد/ حمد بن سليمان السليم.
وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد/ حمد بن سليمان السليم.