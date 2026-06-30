وزير الخارجية يتلقى مواساة نظيره الباكستاني

البلاد (الرياض)

‏تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.

وأعرب محمد دار خلال الاتصال عن خالص تعازي حكومة وشعب باكستان الشقيق وصادق المواساة في شهداء حادث سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، فيما عبر سمو وزير الخارجية عن بالغ شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الصادقة، داعيًا للشهداء بالرحمة والمغفرة. كما جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات في المنطقة، وبحث مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومواصلة الجهود لإنجاح المسار التفاوضي بينهما والتوصل لحلول شاملة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.