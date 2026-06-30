مونديال 2026| بركلات الترجيح.. باراغواي تقصي ألمانيا وتتأهل لثمن النهائي

أهدر منتخب ألمانيا 3 ركلات ترجيح، ليخسر 4-3 أمام باراغواي ويودع مونديال 2026، من دور الـ 32، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي مساء الاثنين.

ورغم أن ألمانيا سجلت قبل هذه المباراة 17 من 18 ركلة في تاريخها بركلات الترجيح، فإنها أهدرت 3 مرات ضد باراغواي عن طريق كاي هافرتز ونيك فولتماده وجوناتان تاه.

وستلعب باراغواي في دور الستة عشر ضد الفائز من مباراة فرنسا مع السويد.

تقدمت باراغواي بهدف على عكس سير اللعب عن طريق خوليو إنسيسو بعدما بدأ ميغيل ألميرون الهجمة ومرر كرة إلى ماتياس غالارزا الذي أرسل تمريرة عرضية داخل المنطقة نحو رأس صاحب الهدف في الدقيقة 42.

واحتاجت ألمانيا إلى أقل من عشر دقائق من الشوط الثاني، لتدرك التعادل بضربة رأس من هافرتز بعد تمريرة عرضية من فلوريان فيرتز. واستمر التعادل في الوقت الأصلي، قبل اللجوء إلى وقت إضافي، وسط أفضلية للألمان.

واعتقد تاه أنه سجل هدف التقدم لألمانيا بضربة رأس في الدقيقة 102، لكن الحكم المغربي رضوان جيد ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، بسبب وجود خطأ من المدافع فالديمار أنتون ضد أورلاندو خيل حارس باراغواي.

وتحلى الحكم بجرأة في إلغاء الهدف، وسط احتجاجات عنيفة من يوليان ناغلزمان مدرب ألمانيا.

وكاد المدافع الألماني أنتون أن يصلح الخطأ، ويسجل هدف الفوز بضربة رأس في الدقيقة 118، لكن الحارس خيل أمسك الكرة بثبات ليصل المنتخبان إلى ركلات الترجيح.