مونديال 2026| بركلات الترجيح.. المغرب يطيح بالطواحين الهولندية ويتأهل لثمن النهائي

حجز المنتخب المغربي مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الهولندي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما صباح الثلاثاء على ملعب “إستاديو مونتيري”، ضمن منافسات دور الـ32.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، قبل أن يحافظ المنتخبان على النتيجة نفسها خلال الشوطين الإضافيين، لتبتسم ركلات الترجيح لأسود الأطلس، الذين واصلوا مشوارهم في البطولة، وضربوا موعدًا مع منتخب كندا في دور الـ16.

افتتح المنتخب الهولندي التسجيل في الدقيقة 72 عن طريق كودي جاكبو، قبل أن يخطف عيسى ديوب هدف التعادل للمغرب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، ثم إلى ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب المغربي بنتيجة 4-3.

أفضلية مغربية مبكرة

بدأ المنتخب الهولندي بمحاولة في الدقيقة 16، بعدما استقبل سامرفيل كرة طولية وانطلق بها نحو منطقة الجزاء، لكن الدفاع تدخل قبل أن يحتسب الحكم تسللًا في نهاية الهجمة.

ورد المنتخب المغربي سريعًا، إذ كاد العيناوي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 19 برأسية قوية إثر ركلة ركنية نفذها أشرف حكيمي، إلا أن الحارس فيربورجين أبعد الكرة ببراعة.

واستمر الضغط المغربي بعدها بدقيقة، عندما أطلق حكيمي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس هولندا واصل تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وفي الدقيقة 28، أرسل الخنوس عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، إلا أن إسماعيل صيباري لم ينجح في السيطرة عليها لتضيع فرصة جديدة على المنتخب المغربي.

فرص متبادلة

كاد المنتخب الهولندي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 43، بعدما أطلق فان دي فين تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ياسين بونو ببراعة.

ورد المغرب في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث سدد عز الدين أوناحي كرة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكنها مرت أعلى العارضة.

وبعدها بدقيقتين، أهدر صيباري فرصة جديدة بعد عرضية من ركلة حرة، لكنه فشل في اللحاق بالكرة أمام المرمى.

هولندا تتقدم والمغرب يرد

واصل المنتخب المغربي محاولاته مع بداية الشوط الثاني، وكادت العارضة أن تمنحه هدف التقدم في الدقيقة 52، بعدما استلم حكيمي تمريرة طولية من أوناحي وسدد كرة قوية ارتدت من القائم.

وعاد المغرب ليهدد المرمى في الدقيقة 61، عندما سدد الخنوس من داخل منطقة الجزاء، لكن فيربورجين تصدى للمحاولة.

وعلى عكس سير اللعب، افتتح المنتخب الهولندي التسجيل في الدقيقة 72، بعدما بدأ الهجمة بكرة طويلة من الحارس، لتصل في النهاية إلى كودي جاكبو الذي أسكنها الشباك.

وكاد جاكبو أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 87، إلا أن الدفاع المغربي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح المنتخب المغربي في خطف هدف التعادل، بعدما أرسل شمس الدين طالبي عرضية متقنة، ارتقى لها عيسى ديوب وحولها برأسه إلى داخل الشباك.

الإثارة تتواصل في الأشواط الإضافية

دخل المنتخب المغربي الشوط الإضافي الأول بمعنويات مرتفعة، وكاد سفيان رحيمي أن يمنح فريقه التقدم في الدقيقة 96، لكن حارس هولندا تصدى لمحاولته.

وفي الشوط الإضافي الثاني، سنحت فرصة جديدة للمغرب في الدقيقة 107، بعدما كاد جيسيم ياسين أن يلحق بكرة طولية داخل منطقة الجزاء، إلا أن الدفاع الهولندي تدخل في اللحظة الأخيرة.

ركلات الترجيح تحسم التأهل

احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد استمرار التعادل 1-1، لينجح المنتخب المغربي في حسمها بنتيجة 4-3، بفضل تألق الحارس الأسطوري ياسين بونو، ويواصل المغرب مشواره في كأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخب كندا في دور الـ16.