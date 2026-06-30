مونديال 2026.. النرويج تروض أفيال ساحل العاج وتتأهل لدور الـ 16

البلاد (جدة)

حجز منتخب النرويج مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32، ليواصل مشواره في البطولة بثقة ويضرب موعدًا في الدور المقبل.

فرض المنتخب النرويجي أفضليته خلال الشوط الأول، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 39 عن طريق أنطونيو نوسا، الذي أطلق تسديدة قوية ومتقنة سكنت شباك كوت ديفوار، بعدما عجز الحارس عن التصدي لها.

وقبل نهاية الشوط الأول، أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع (45+1) للاعب النرويج أنطونيو سونا.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب كوت ديفوار تبديلين لتنشيط الخط الأمامي، حيث دفع بكل من سيب إيلي واهي وأماد تراوري في الدقيقة 60، بدلًا من أنجي يوان بوني وكريست أولاي، بحثًا عن تعديل النتيجة.

وأثمرت المحاولات الإيفوارية عن هدف التعادل في الدقيقة 74، عندما تألق أماد ديالو بمجهود فردي مميز، إذ راوغ أحد مدافعي النرويج قبل أن يسدد الكرة بنجاح داخل الشباك.

وفي الوقت الذي بدا فيه اللقاء متجهًا نحو الأشواط الإضافية، ظهر النجم إيرلينج هالاند في الدقيقة 86 ليمنح منتخب النرويج هدف الفوز، بعدما استغل عرضية متقنة من الجهة اليمنى وحولها مباشرة إلى داخل المرمى، مؤكدًا تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026.