الرياضة

مونديال 2026.. النرويج تروض أفيال ساحل العاج وتتأهل لدور الـ 16

صحيفة البلادaccess_time15 / محرم / 1448 هـ      30 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حجز منتخب النرويج مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32، ليواصل مشواره في البطولة بثقة ويضرب موعدًا في الدور المقبل.

فرض المنتخب النرويجي أفضليته خلال الشوط الأول، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 39 عن طريق أنطونيو نوسا، الذي أطلق تسديدة قوية ومتقنة سكنت شباك كوت ديفوار، بعدما عجز الحارس عن التصدي لها.

وقبل نهاية الشوط الأول، أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع (45+1) للاعب النرويج أنطونيو سونا.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب كوت ديفوار تبديلين لتنشيط الخط الأمامي، حيث دفع بكل من سيب إيلي واهي وأماد تراوري في الدقيقة 60، بدلًا من أنجي يوان بوني وكريست أولاي، بحثًا عن تعديل النتيجة.

وأثمرت المحاولات الإيفوارية عن هدف التعادل في الدقيقة 74، عندما تألق أماد ديالو بمجهود فردي مميز، إذ راوغ أحد مدافعي النرويج قبل أن يسدد الكرة بنجاح داخل الشباك.

وفي الوقت الذي بدا فيه اللقاء متجهًا نحو الأشواط الإضافية، ظهر النجم إيرلينج هالاند في الدقيقة 86 ليمنح منتخب النرويج هدف الفوز، بعدما استغل عرضية متقنة من الجهة اليمنى وحولها مباشرة إلى داخل المرمى، مؤكدًا تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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