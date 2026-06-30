مليون ريال غرامة مساعدة مخالفي أمن الحدود

البلاد (الرياض)

أكدت وزارة الداخلية، أن كل من يُسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة العربية السعودية، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرّض نفسه لعقوبات رادعة.

وأوضحت الوزارة، أن العقوبات المقررة تشمل السجن مدة تصل إلى 15 عاماً، وغرامة مالية تبلغ مليون ريال، فضلاً عن مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بمرتكب الجريمة.

وقالت: إن هذه الجريمة تُصنَّف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمُخلّة بالشرف والأمانة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.