معرض «السعودية تصنع المستقبل» يستقطب 250 شركة عالمية

البلاد (الرياض)

استقطب وفد معرض «السعودية تصنع المستقبل» خلال مشاركته في معرض We Make Future (WMF) بإيطاليا، أكثر من 250 شركة عالمية وأوروبية للمشاركة في معرض الرياض المقرر إقامته خلال ديسمبر المقبل، بحسب بيان.

ويعكس ذلك تنامي الاهتمام الدولي بالفرص الاستثمارية والتقنية التي تتيحها السعودية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والتقنيات المستقبلية. وعقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع شركات متخصصة ورواد أعمال ومستثمرين وممثلين عن منصات تقنية عالمية، لعرض فرص المشاركة في نسخة الرياض، واستكشاف مجالات الشراكة التي يمكن أن تخدم توسع الشركات الأوروبية والعالمية.

وشهدت اللقاءات حضوراً لافتاً من شركات تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والصحة الرقمية، والتعليم التقني، والتقنيات المالية، والصناعة الذكية، والتحول الرقمي، وحلول البيانات، والتجارة الإلكترونية، والإعلام الرقمي، إضافة إلى عدد من الشركات الناشئة التي تبحث عن أسواق واعدة وشراكات إستراتيجية.

وجرى استعراض طبيعة معرض saudi makes futuer”SMF” باعتباره منصة تجمع الشركات والمستثمرين وصناع القرار تحت مظلة واحدة، وتمنح المشاركين فرصة لعرض حلولهم التقنية أمام جمهور متخصص وجهات ذات علاقة، مع توفير بيئة مناسبة للتواصل المباشر بين أصحاب الحلول التقنية والقطاعات المستفيدة منها داخل المملكة.