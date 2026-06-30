فرص تبادل المعرفة في قطاع التعدين والمعادن.. تعزيز التكامل الاقتصادي بين السعودية والأردن

البلاد (الرياض)

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- مع وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور صالح علي الخرابشة، ناقش خلاله الجانبان سُبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين المملكتين، وفرص تبادل المعرفة والخبرات الفنية في قطاع التعدين والمعادن، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأثنى الاجتماع على متانة العلاقات الأخوية والاقتصادية التي تربط بين البلدين الشقيقين، التي تشكّل ركيزة مهمة لتطوير التعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها التعدين، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لدعم مرونة سلاسل الإمداد العالمية للمعادن.

وتناول الاجتماع التجربة السعودية في تطوير قطاع الصناعات المعدنية، مستعرضًا مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية بوصفها نموذجًا رائدًا، وناقش الطرفان فرص تبادل الخبرات في هذا الجانب، وتعزيز التعاون في مجال الثروة المعدنية، وتطوير القدرات الفنية، بما يدعم نمو القطاع في البلدين.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الخريّف الدعوة إلى نظيره الأردني، للمشاركة في النسخة السادسة من مؤتمر التعدين الدولي المقرر عقدها في الرياض خلال شهر يناير 2027، حيث يعد المؤتمر منصة عالمية تجمع الحكومات، وقادة قطاع التعدين والمستثمرين؛ لمناقشة مستقبل المعادن، وتعزيز التعاون الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع.