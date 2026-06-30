على متن طائرة إيرباص A321XLR.. نيو للفضاء و«السعودية» تفعلان أول اتصال جوي مدمج

البلاد (الرياض)

كشفت مجموعة نيو للفضاء (NSG)، الشركة الإستراتيجية، ضمن محفظة الرؤية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) والمزود الرائد للخدمات الفضائية التجارية في المملكة، بالتعاون مع الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، عن تفعيل خدمة الاتصال الجوي أثناء الرحلة NSG Skywaves للمرة الأولى بنظام التركيب المدمج أثناء التصنيع (Line-Fit) على متن أول طائرة من طراز إيرباص A321XLR تدخل الخدمة ضمن أسطول الخطوط السعودية.

ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين الخطوط السعودية ومجموعة نيو للفضاء، ويجسد التكامل المتسارع بين قطاعي الطيران والفضاء في المملكة لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعكس التزام الجانبين المشترك بالابتكار والتحول الرقمي والارتقاء بتجربة الضيوف، بما يعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا رائدًا لخدمات الطيران والحلول المدعومة بالتقنيات الفضائية.

وقال الرئيس التنفيذي لتجربة الضيوف في الخطوط السعودية روسن ديميتروف: “أصبحت خدمات الاتصال جزءًا أساسيًا من تجربة السفر الحديثة، ويشكل توفير الإنترنت عالي السرعة على متن طائراتنا الجديدة من طراز A321XLR إحدى الركائز الرئيسية لتجربة السعودية الجديدة، فهذه الخدمة تتيح لضيوفنا البقاء على اتصال دائم والاستمتاع بخيارات ترفيهية متقدمة وتجربة سفر أكثر سلاسة وتفاعلًا.

وأوضح النائب التنفيذي للرئيس للطيران في مجموعة نيو للفضاء طارق المتولي، أن هذا الإنجاز يجسد التقاطع المتنامي بين قطاعات الطيران والفضاء والبنية التحتية الرقمية، ويبرهن تفعيل منصة NSG Skywaves على متن أول طائرة إيرباص A321XLR للخطوط السعودية، وكيف يمكن تحويل القدرات الفضائية السيادية إلى خدمات تشغيلية ملموسة تُسهم في تعزيز أداء شركات الطيران .