المملكة تشارك في اجتماع البرلمان العربي في القاهرة

البلاد (القاهرة)
انطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي؛ لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والتشريعية، والاقتصادية، والاجتماعية، إلى جانب اعتماد تقارير اللجان الدائمة، ومشروعات القوانين والرؤى البرلمانية التي أعدت خلال اجتماعاتها التحضيرية.
وتشارك المملكة في الجلسة بوفد من أعضاء مجلس الشورى الأعضاء في البرلمان العربي وهم: النائب الأول لرئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية سعد بن صليب العتيبي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عبدالله العيفان، وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان الدكتور طارق الشمري.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة أداء القسم للأعضاء الجدد، واعتماد جدول الأعمال، والنظر في الاعتذارات والغياب، والتصديق على مضبطة الجلسة الثانية، إلى جانب انتخاب النائب الرابع لرئيس البرلمان العربي.
وتناقش الجلسة تقرير لجنة فلسطين، وتقارير اللجان الدائمة الأربع، وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، تمهيدًا لاعتماد ما تضمنته من توصيات ومشروعات قوانين ورؤى برلمانية.
ومن المنتظر أن تعتمد الجلسة العامة ما انتهت إليه اللجان من توصيات وتقارير ومشروعات قوانين، ضمن مخرجات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، قبل اختتام أعمالها، إلى جانب مناقشة ما يستجد من أعمال.
انطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي؛ لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والتشريعية، والاقتصادية، والاجتماعية، إلى جانب اعتماد تقارير اللجان الدائمة، ومشروعات القوانين والرؤى البرلمانية التي أعدت خلال اجتماعاتها التحضيرية.
وتشارك المملكة في الجلسة بوفد من أعضاء مجلس الشورى الأعضاء في البرلمان العربي وهم: النائب الأول لرئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية سعد بن صليب العتيبي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عبدالله العيفان، وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان الدكتور طارق الشمري.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة أداء القسم للأعضاء الجدد، واعتماد جدول الأعمال، والنظر في الاعتذارات والغياب، والتصديق على مضبطة الجلسة الثانية، إلى جانب انتخاب النائب الرابع لرئيس البرلمان العربي.
وتناقش الجلسة تقرير لجنة فلسطين، وتقارير اللجان الدائمة الأربع، وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، تمهيدًا لاعتماد ما تضمنته من توصيات ومشروعات قوانين ورؤى برلمانية.
ومن المنتظر أن تعتمد الجلسة العامة ما انتهت إليه اللجان من توصيات وتقارير ومشروعات قوانين، ضمن مخرجات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، قبل اختتام أعمالها، إلى جانب مناقشة ما يستجد من أعمال.