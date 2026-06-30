أمير القصيم يرعى انطلاق الملتقى السادس لإمارات المناطق غدًا

البلاد (بريدة)
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، غدًا انطلاق أعمال الملتقى السنوي السادس لإمارات المناطق والمبادرات والتجارب التنموية، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، وتستضيفه إمارة منطقة القصيم، بمشاركة جميع إمارات المناطق، وعدد من المختصين والجهات ذات العلاقة، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين إمارات المناطق، واستعراض المبادرات التنموية المتميزة، وتعزيز التكامل المؤسسي، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة العمل التنموي، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويتضمن الملتقى عرض العديد من المبادرات والتجارب التنموية النوعية التي نفذتها إمارات المناطق، إلى جانب جلسات وورش عمل متخصصة تناقش أبرز القضايا التنموية، وتستعرض أفضل الممارسات في مجالات جودة الحياة، وتنمية الوجهات، وتمكين القطاع غير الربحي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين.
ويشهد اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان «جودة الحياة وتنمية الوجهات»، تتناول تطوير وتفعيل المسارات السياحية وربطها بالمواقع التراثية، فيما يناقش اليوم الثاني محور «تمكين القطاع غير الربحي»، ودور إمارات المناطق في تعزيز مساهمة القطاع في التنمية الوطنية، بمشاركة ممثلين من وزارة الداخلية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأمانة منطقة القصيم، وهيئة التراث، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويتزامن مع انعقاد الملتقى السنوي السادس لإمارات المناطق، الملتقى الثالث للجمعيات التي تشرف عليها وزارة الداخلية فنيًا؛ ويهدف إلى إبراز برامج التمكين المجتمعي، وتقديم برامج الرعاية والاستدامة التي تخدم المستفيدين.
ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين إمارات المناطق، واستعراض المبادرات التنموية المتميزة، وتعزيز التكامل المؤسسي، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة العمل التنموي، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويتضمن الملتقى عرض العديد من المبادرات والتجارب التنموية النوعية التي نفذتها إمارات المناطق، إلى جانب جلسات وورش عمل متخصصة تناقش أبرز القضايا التنموية، وتستعرض أفضل الممارسات في مجالات جودة الحياة، وتنمية الوجهات، وتمكين القطاع غير الربحي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين.
ويشهد اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان «جودة الحياة وتنمية الوجهات»، تتناول تطوير وتفعيل المسارات السياحية وربطها بالمواقع التراثية، فيما يناقش اليوم الثاني محور «تمكين القطاع غير الربحي»، ودور إمارات المناطق في تعزيز مساهمة القطاع في التنمية الوطنية، بمشاركة ممثلين من وزارة الداخلية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأمانة منطقة القصيم، وهيئة التراث، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويتزامن مع انعقاد الملتقى السنوي السادس لإمارات المناطق، الملتقى الثالث للجمعيات التي تشرف عليها وزارة الداخلية فنيًا؛ ويهدف إلى إبراز برامج التمكين المجتمعي، وتقديم برامج الرعاية والاستدامة التي تخدم المستفيدين.