أرباح صندوق الاستثمارات العامة تقفز إلى 65 مليار ريال

سجلت الأرباح الصافية الموحدة لصندوق الاستثمارات العامة ارتفاعًا حادًا بنسبة 152% خلال العام 2025، لتصل إلى 65.1 مليار ريال، مقارنة بـ25.8 مليار ريال في العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي إلى ارتفاع الإيرادات، وتحسن الأداء التشغيلي العام، إضافة إلى تراجع المصروفات الإدارية، فضلًا عن تحسن مساهمة الشركات الزميلة في الأرباح.

وأظهرت القوائم المالية الموحدة للصندوق، المنشورة في بورصة لندن اليوم (الثلاثاء)، أن صافي الأرباح العائدة لمساهمي “الشركة الأم” ارتفع أيضًا بشكل كبير ليبلغ 46.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.2 مليار ريال في العام الماضي، بما يعادل نحو أربعة أضعاف مستواه السابق، ما يعكس تحسن كفاءة المحفظة الاستثمارية للصندوق.

تأتي هذه النتائج الاستثنائية في وقت يواصل فيه الصندوق توسيع قاعدة أصوله واستثماراته الاستراتيجية بوتيرة متسارعة؛ إذ قفز إجمالي الأصول من نحو 720 مليار ريال في عام 2017 ليصل إلى 4.54 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مع استهداف طموح للوصول بحجم الأصول المدارة إلى 10 تريليونات ريال بحلول عام 2030.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الإيرادات الإجمالية للصندوق 9% إلى نحو 449 مليار ريال نتيجة زيادة إيرادات التشغيل ودخل الأنشطة الاستثمارية المختلفة، وهو ما يعكس النضج المستمر في الاستثمارات طويلة الأجل، في حين قفز الربح التشغيلي بنسبة 125% ليبلغ 78 مليار ريال خلال عام 2025.