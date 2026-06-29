ياسر المسحل في 7 سنوات| استضافات تاريخية.. ونتائج دون المستوى للأخضر

أنهى ياسر المسحل حقبة استمرت 7 سنوات في رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد إعلان استقالته التي جاءت في أعقاب الخروج المخيب للمنتخب السعودي من كأس العالم 2026.

تراجع أداء ونتائج الأخضر

واجه المسحل موجات من الانتقادات في السنوات الأخيرة بعد تراجع مستوى المنتخب السعودي في مختلف البطولات، حيث لم يحقق الأخضر أي نجاح يذكر خلال حقبة المسحل إلا في مباراته التاريخية أمام الأرجنتين في كأس العالم، لكن المنتخب الأول خرج خالي الوفاض من جميع البطولات الإقليمية والقارية التي خاضها.

في المقابل فإن المحصلة الصفرية للمنتخب الأول تزامنت معها طفرة تاريخية لمنتخبات الفئات السنية، والتي شهدت تطورًا لافتًا للغاية إبان فترة المسحل الذي وضعت إدارته خارطة طريق من أجل مستقبل كرة القدم السعودية وتجهيز منتخب قادر على المنافسة في كأس العالم 2034 الذي ستستضيفه المملكة لأول مرة في تاريخها.

كذلك، فإن ملف استضافات المملكة للفعاليات الكروية الكبرى بلغ ذروته في فترة المسحل، إذ فازت المملكة باستضافة كأس العالم 2034 كأول دولة في التاريخ تستضيف “منفردة” المونديال بمشاركة 48 منتخبًا، وهو نجاح جاء في أعقاب فوز المملكة أيضًا باستضافة كأس آسيا 2027 لأول مرة، فضلًا عن استضافات قارية وعالمية أخرى خلال الفترة الماضية.

طفرة لافتة للفئات السنية

حقق المنتخب الأولمبي لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه (2022)، وتوج ببطولة غرب آسيا، وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب 24 عامًا.

وحقق منتخب الشباب كأس العرب تحت 20 عاماً لنسختين متتاليتين (2021 و2022)، فيما توج منتخب الناشئين ببطولة غرب آسيا مرتين (2019 و2025) وبلغ نهائي كأس آسيا متأهلاً لمونديال الناشئين لأول مرة منذ عام 1989.

استضافات تاريخية

يمثل فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034 ومن قبله كأس آسيا 2027 ذروة الاستضافات التاريخية للبطولات على أرض المملكة، لكن كل هذا سبقته استضافات كبيرة لمناسبات كروية إقليمية وقارية وعالمية من أبرزها استضافة كأس العالم للأندية 2023 والأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 و2026 فضلًا عن الاستضافات الناجحة لبطولات أخرى مثل السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي.

انطلاقة الكرة النسائية

وخلال فترة رئاسة ياسر المسحل لاتحاد كرة القدم السعودي، تم تأسيس أول منتخب وطني سعودي للسيدات، كما تم إطلاق أول دوري محلي رسمي للسيدات.

وتأسس “أخضر السيدات” رسميًا في نوفمبر 2021، وخاض أولى مبارياته الدولية في فبراير 2022 بفوز على سيشل وجزر المالديف، ودخل تصنيف الفيفا رسميًا لأول مرة في مارس 2023.

وحققت كرة القدم النسائية السعودية قفزة تاريخية غير مسبوقة وتحولًا جذريًا في غضون سنوات قليلة، لتنتقل من مرحلة التأسيس عام 2021 إلى المشاركة الرسمية الأولى تاريخيًا في تصفيات كأس آسيا للسيدات 2026.

رحلة صفرية للأخضر

على العكس من كم النجاحات السابق ذكرها، فإن حصاد المنتخب الأول مع “اتحاد المسحل” جاء صفريًا، إذ لم يحقق الأخضر تطلعات الجماهير السعودية التي لا تزال تمني النفس باعتلاء منصات التتويج الغائبة عن المنتخب منذ قرابة ربع قرن عندما توج بكأس الخليج 2002.

ورغم نجاح الأخضر في التأهل إلى كأس العالم مرتين خلال فترة تولي المسحل رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلا أن المحصلة لم تكن مرضية للجماهير فيما عدا المباراة التاريخية أمام الأرجنتين والتي اعتقدت الجماهير وقتها أنها ستمثل انطلاقة جديدة للكرة السعودية وعودة لطريق الألقاب لكن الأخضر خيّب آمال جماهيره سواء في كأس آسيا 2023 أم في كأس الخليج.