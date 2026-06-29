السياسة

وسط استمرار التوغل داخل المنطقة العازلة.. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسلحين في جنوب سوريا

صحيفة البلادaccess_time14 / محرم / 1448 هـ      29 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (دمشق)
أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته قتلت عدداً من المسلحين في المنطقة الأمنية جنوب سوريا، في حادثة وقعت ضمن عمليات عسكرية متواصلة تقول تل أبيب: إنها تهدف إلى “إزالة التهديدات” وحماية المدنيين والجنود الإسرائيليين.
وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس” الأحد: إن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها في جنوب سوريا لمنع أي تهديدات أمنية، مؤكدة أن التحركات العسكرية ستستمر في المنطقة الحدودية خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد النشاط العسكري الإسرائيلي داخل الجنوب السوري، حيث أفادت تقارير إعلامية؛ بأن الجيش الإسرائيلي يواصل منذ أواخر عام 2024 تنفيذ غارات واعتقالات ومداهمات، إضافة إلى عمليات تجريف أراضٍ وإطلاق قذائف في بعض المناطق، ما يعكس اتساع نطاق العمليات على طول الحدود الشمالية.
وبحسب تلك التقارير، توغلت القوات الإسرائيلية في مناطق ضمن الشريط الحدودي الذي كان يخضع لرقابة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، وهو الشريط العازل الذي يفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان، وفق اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.
وفي هذا السياق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريحات سابقة، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من ما وصفاه بـ”المناطق الأمنية” في جنوب سوريا وجنوب لبنان، إضافة إلى قطاع غزة، في إطار ما تعتبره تل أبيب ترتيبات أمنية ضرورية لحماية حدودها.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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