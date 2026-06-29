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هيئة «الشورى» تحيل 34 موضوعاً لجلسات المجلس

صحيفة البلادaccess_time14 / محرم / 1448 هـ      29 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها العشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
ووافقت الهيئة العامة للمجلس على إحالة 34 موضوعًا إلى جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة، شملت العديد من التقارير، من بينها التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، والتقرير السنوي لوزارة التعليم، والتقرير السنوي لوزارة الرياضة، والتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة، والتقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والتقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إضافة إلى مشروعات أنظمة؛ تمهيدًا لعرضها تحت قبة المجلس.
ووافقت الهيئة خلال اجتماعها على إحالة عددٍ من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات مع عددٍ من الدول.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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