مونديال 2026.. البرازيل تصعق اليابان وتتأهل لدور الـ 16

البلاد (جدة)

تأهلت البرازيل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 (دور الـ 16)، بفوزها الصعب على اليابان 2-1.

ورغم الاستحواذ البرازيلي على الكرة في بداية المباراة، تمكن اليابانيون من خطف هدف السبق بعد خطأ في التمرير في منتصف الملعب من دانيلو.

وخطف كايشو سانو، لاعب ماينز، تمريرة دانيلو من منتصف الملعب وانطلق بسرعة نحو المرمى البرازيلي، ليسدد كرة زاحفة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس أليسون بيكر.

دخل البرازيليون الشوط الثاني بضغط عال؛ من أجل العودة بالنتيجة، بعدما دفع المدرب كارلو أنشيلوتي بالمهاجم إندريك لزيادة الضغط الهجومي.

وأسفر ضغط السيليساو عن هدف التعادل، الذي سجله كارلوس كاسيميرو برأسه، بعدما كسر مصيدة التسلل بفارق سنتيمرات قليلة.

واستمر التعادل 1-1 حتى الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع، حين تمكن البديل غابرييل مارتينيلي من تسجيل هدف الفوز بعد خطأ في التمركز الدفاعي لليابانيين.