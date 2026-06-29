الرياضة

مونديال 2026.. البرازيل تصعق اليابان وتتأهل لدور الـ 16

صحيفة البلادaccess_time14 / محرم / 1448 هـ      29 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تأهلت البرازيل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 (دور الـ 16)، بفوزها الصعب على اليابان 2-1.

ورغم الاستحواذ البرازيلي على الكرة في بداية المباراة، تمكن اليابانيون من خطف هدف السبق بعد خطأ في التمرير في منتصف الملعب من دانيلو.

 

وخطف كايشو سانو، لاعب ماينز، تمريرة دانيلو من منتصف الملعب وانطلق بسرعة نحو المرمى البرازيلي، ليسدد كرة زاحفة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس أليسون بيكر.

دخل البرازيليون الشوط الثاني بضغط عال؛ من أجل العودة بالنتيجة، بعدما دفع المدرب كارلو أنشيلوتي بالمهاجم إندريك لزيادة الضغط الهجومي.

وأسفر ضغط السيليساو عن هدف التعادل، الذي سجله كارلوس كاسيميرو برأسه، بعدما كسر مصيدة التسلل بفارق سنتيمرات قليلة.

واستمر التعادل 1-1 حتى الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع، حين تمكن البديل غابرييل مارتينيلي من تسجيل هدف الفوز بعد خطأ في التمركز الدفاعي لليابانيين.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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