مذكرة تفاهم بين الشركات لقيادة المستقبل.. شراكات دولية جديدة للسعودية لتمكين النقل الذكي

البلاد (الرياض)

أبرمت الهيئة العامة للنقل حزمة من الشراكات والمشاركات النوعية في معرض النقل والخدمات اللوجستية 2026 بمدينة شنغهاي في الصين، مستعرضةً البيئة التنظيمية الممكنة للاستثمار والابتكار، إلى جانب إبراز الفرص الواعدة، التي يشهدها قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

ورعت الهيئة، ممثلةً بوكيل الهيئة لتمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة علم وشركة شينزن للمدن الذكية؛ بهدف استكشاف مجالات التعاون في تطوير حلول التنقل الذكي والمركبات ذاتية القيادة، بما يسهم في تطوير حلول تقنية مبتكرة تدعم التحول الرقمي، وترفع كفاءة الخدمات في القطاعات ذات العلاقة.

وعقدت الهيئة لقاءات ثنائية مع مكتب النقل في أمانة مدينة شينزن، وزارت شركة هواوي للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول في مجالات النقل الذكي والذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون.

ويُعد معرض النقل والخدمات اللوجستية في شنغهاي أحد أبرز المعارض المتخصصة في آسيا لقطاع النقل وإدارة سلاسل الإمداد، ويجمع أكثر من 700 جهة عارضة من مختلف دول العالم، ويوفر منصة دولية لتعزيز التعاون، واستعراض أحدث التقنيات، وبناء الشراكات، التي تسهم في رسم مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية.