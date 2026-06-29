“مائي”: كفاءة استخدام المياه تُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” فهاد الدوسري، خلال مشاركته في أعمال أسبوع المياه السعودي 2026، أن كفاءة استخدام المياه تُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المائية، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية في منظومة المياه؛ لرفع كفاءة الاستخدام وتعظيم الأثر المستدام بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الدوسري أن “مائي” يعمل على توحيد الجهود بين مختلف مكونات منظومة المياه عبر تطوير البرامج والمبادرات والسياسات التي تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها، مبينًا أن المرحلة الحالية تستدعي التحول من التركيز على زيادة الإمدادات المائية إلى إدارة الطلب بكفاءة أعلى، وجعل الكفاءة خيارًا استراتيجيًا ضمن أولويات القطاع.

وأشار إلى أن الامتثال للمتطلبات التنظيمية لم يعد يقتصر على الالتزام بالأنظمة واللوائح، بل أصبح أداة فاعلة لتحقيق وفورات ملموسة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وأضاف أن المملكة حققت خلال السنوات الماضية نقلات نوعية في تطوير منظومة المياه، إلا أن المحافظة على هذه المكتسبات تتطلب استمرار العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام المسؤول للمياه.

وأكد الدوسري أن مفهوم الكفاءة لا يقتصر على خفض الاستهلاك، بل يمتد إلى تعظيم القيمة المتحققة من كل متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن “أرخص متر مكعب من المياه هو الذي يتم توفيره قبل الحاجة إلى إنتاجه أو نقله أو معالجته”، لما لذلك من أثر في خفض التكاليف وتعزيز استدامة الموارد.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي» يواصل تمكين المبادرات النوعية، وتعزيز الشراكات الوطنية، وترسيخ ثقافة كفاءة وترشيد استخدام المياه، بما يسهم في بناء مستقبل مائي أكثر استدامة للأجيال القادمة.